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Karla mücadele aracının altında kalarak öldü

Karla mücadele çalışması sırasında iş makinesinin altında kalan 59 yaşındaki Abdurrahman Orbay öldü

Karla mücadele aracının altında kalarak öldü

Karla mücadele çalışması sırasında iş makinesinin altında kalan 59 yaşındaki Abdurrahman Orbay öldü

03 Şubat 2017 Cuma 15:15
Karla mücadele aracının altında kalarak öldü
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BİTLİS'İN Mutki İlçesi'ne bağlı Dağlık Köyü'nde karla mücadele çalışması yapan ekiplerini izleyen Abdurrahman Orbay, iş mikanasının arkasında dururken bir anda dengesini kaybederek yere düştü. İş makinesinin altında kalaraka ağır yaralanan Orbay, köylüler tarafından hastaneye götürülürken yolda yaşamını yitirdi. 
Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Orbay’ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Mutki Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
 

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Anahtar Kelimeler:
Abdurrahman OrbayBitlisMutki İlçesiMutki Devlet Hastanesi
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