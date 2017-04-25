Karısını öldürdü! "Nedenini araştırın" dedi

KKTC’nin Gazi Mağusa kazasında eşi Burcu Okumuş’u bıçaklayarak öldüren zanlı Özgür Okumuş dün gerçekleştirilen duruşmanın ardından mahkeme çıkışında basın mensuplarına “Hayat bu. Yapmak istemezdim. Nedenini araştırın” dedi.

KKTC’nin Gazi Mağusa kazasında eşi Burcu Okumuş’u bıçaklayarak öldüren zanlı Özgür Okumuş dün yeniden Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı. 18 Nisan tarihinde kendisini aldattığı gerekçesiyle eşi Burcu Okumuş’u cadde ortasında bıçaklayarak öldüren katil zanlısı koca Özgür Okumuş, almış olduğu tutukluluk süresinin dolmasının ardından dün yeniden Gazi Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı. “Taammüden adam öldürme” ve “Kanunsuz bıçak taşıma” suçlarıyla ilgili olarak dün yeniden mahkeme huzuruna çıkarılan zanlı Okumuş, duruşma esnasında fenalık geçirdi. Sağlık görevlilerin yaptığı ilk muhale ile duruşmaya ara veridi. Duruşmaya daha sonra yeniden devam edildi.



Soruşturma devam ediyor Davayı yürüten tahkikat subayı Müfettiş Muavini Serkan Bulak, zanlı Özgür Okumuş’un, 18 Nisan tarihinde Salamis yolu üzerinde, kendisini aldattığı düşüncesiyle eşi Burcu Okumuş’u bıçaklayarak ölümüne sebebiyet verdiğini açıkladı. Zanlı Okumuş’un, daha sonra kendisini bıçaklayarak yaraladığını hatırlatan Bulak, zanlının Mağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak müşahede altına alındığını ve 21 Nisan tarihinde hastaneden taburcu edilerek mahkemeye çıkarıldığını belirtti. Bulak, olay yerinde bulunan ve ifadesi alınamayan bazı görgü tanıklarının ifadesinin alındığını, yine bu süre zarfında olay yerini görüntüleyen kamera kayıtlarının incelendiğini de açıkladı.

Bulak, zanlı Özgür Okumuş’un, akıl sağlığı için Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinde kontrollerinin yapıldığını söyledi. Bulak, yürütülen tahkikatın selameti açısından zanlının 8 gün daha poliste tutuklu kalmasını talep etti. Mağusa Kaza Mahkemesi, zanlı Özgür Okumuş’un mahkeme tarafından 8 gün daha poliste tutuklu kalmasına karar verdi.

Zanlı Özgür Okumuş, mahkeme çıkışında basın mensuplarına “Hayat bu. Yapmak istemezdim. Nedenini araştırın” dedi.