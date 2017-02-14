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Kardeş kavgası: 1 ölü

Gaziantep'te iki kardeş arasında çıkan kavgada kardeşlerden bir diğerini bıçaklayarak öldürdü

Kardeş kavgası: 1 ölü

Gaziantep'te iki kardeş arasında çıkan kavgada kardeşlerden bir diğerini bıçaklayarak öldürdü

14 Şubat 2017 Salı 11:40
Kardeş kavgası: 1 ölü
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EDİNİLEN bilgiye göre, Gaziantep'in Şahinbey ilçesine bağlı Beydilli Mahallesi Mevlana Cami Sokak'ta ikamet eden Mehmet S. (29) ile T.S. (25) isimli iki kardeş bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine ise kardeşlerden Mehmet S., üzerinde bulunan bıçakla kardeşi T.S.'yi yaraladı.
YAPILANLARA RAĞMEN KURTARILAMADI
Mehmet S., olayın ardından kaçarken, Yaralı T.S. ise ambulansla Dr. Ersin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. T.S, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. T.S.'nin cenazesi otopsi işlemleri içen Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.
Polis olay yerinden kaçan Mehmet S.'yi kısa sürede gözaltına aldı. Mehmet S. sorgusunun ardından adli makamlara sevk edilecek. 

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Anahtar Kelimeler:
Kardeş KavgasıGaziantepKavgaErsin Devlet Hastanesi
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