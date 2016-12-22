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Karda virajı alamayan minibüs devrildi

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde kar yağışı nedeniyle virajı alamayan minibüs yoldan çıkarak devrildi

Karda virajı alamayan minibüs devrildi
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ADIYAMAN istikametinden Malatya istikametine gitmekte olan Osman Kurdaş idaresindeki 44 PH 804 plakalı minibüs kar yağışı nedeniyle kaza yaptı. Minibüs, Adıyaman-Malatya yol kavşağında virajı alamayarak devrildi. Kazada sürücü Osman Kurdaş yaralandı. Yaralı, kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırılıp tedavi altına alındı. Minibüste maddi hasar meydana geldi.
Öte yandan, kaza anı kameralar tarafından kaydedildi.
Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. 
 
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Etiketler; #Adıyaman #kar #Minibüs #viraj
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