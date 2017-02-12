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Kapağı olmayan rögara düşen görme engelliyi itfaiye çıkardı

Ataşehir'de yüzde 95 görme engelli olduğu öğrenilen Serkan Boz kapağı olmayan 4 metre derinliğindeki rögarın içine düştü. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından düştüğü rögardan yaralı olarak kurtarılan Boz ambulansla Fatih Sultan Devlet Hastanesine kaldırıldı

Kapağı olmayan rögara düşen görme engelliyi itfaiye çıkardı

Ataşehir'de yüzde 95 görme engelli olduğu öğrenilen Serkan Boz kapağı olmayan 4 metre derinliğindeki rögarın içine düştü. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından düştüğü rögardan yaralı olarak kurtarılan Boz ambulansla Fatih Sultan Devlet Hastanesine kaldırıldı

12 Şubat 2017 Pazar 08:59
Kapağı olmayan rögara düşen görme engelliyi itfaiye çıkardı
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GÖRME engelli  Serkan Boz, kapağı olmayan rögara düştü. Olay saat 23.00 sıralarında Ataşehir İçerenköy Mahallesi Kiptaş Sokak üzerinde bulunan kullanılmayan bir market binasının açık otopark bölümünde meydana geldi. İddiaya göre yüzde 95 görme engelli olan Serkan Boz (35) mahalle sakinlerinin geçiş güzergahı olarak kullandığı kapısı olmayan alanda yürürken 4 metre derinliğindeki kapağı olamayan rögarın içine düştü.

Serkan Boz cep telefonuyla arkadaşlarını aradı. Boz'un arkadaşları koşarak olay yerine geldi. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri çağrıldı. İtfaiye ekipleri Serkan Boz'u kurtarmak için çalışma başlattı, halat yardımıyla bir itfaiye eri yaralı Boz'un yanına inip halata bağlayarak Serkan Boz'u yukarıya çıkardı. Başından ve ayaklarından yaralanan Serkan Boz ambulansla Fatih Sultan Mehmet Hastanesi'ne kaldırıldı. Mahalle sakinleri rögar kapağının çalındığını iddia etti. Olayın ardından Ataşehir Belediyesi açık olan rögarın etrafında önlem aldı. Belediye yetkilileri olayla ilgili inceleme başlattı.

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Anahtar Kelimeler:
RögarAtaşehirFatih Sultan Devlet Hastanesi
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