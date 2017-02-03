banner433
Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 14°
Parçalı az bulutlu
GÜNDEM ASAYİŞ BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ YAŞAM TÜRKİYE DÜNYA ANTALYA ALANYA ANKET ADVERTORİAL
BIST
87464
ALTIN
146.159
DOLAR
3.7432
STERLIN
4.6810
EURO
4.0220
Haberini; çek gönder. İsminle yayınlayalım!
İdrardan rahim ağzı kanseri tanısı!
İdrardan rahim ağzı kanseri tanısı!
Erkekler burun estetiğinde daha titiz
Erkekler burun estetiğinde daha titiz
Zayıflamak için yemek yiyin
Zayıflamak için yemek yiyin

Kanserle ilgili kamu filminde oynadıktan sonra...

Samsun İl Halk Sağlığı Müdürlüğü'nde Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar, Programlar ve Kanser Şube Müdürlüğü'nde memur olarak çalışan Belma Tablı'ya, kanserde erken teşhisin önemine dikkat çekmek için hazırlanan kısa film de oynadıktan sonra göğüs kanseri teşhisi konuldu. Zorlu tedavi süreci sonrasında geçen hafta yapılan tetkiklerde kanseri tamamen yendiği belirlendi. Büyük mutluluk yaşayan Tablı, işine geri döndü

Kanserle ilgili kamu filminde oynadıktan sonra...

Samsun İl Halk Sağlığı Müdürlüğü'nde Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar, Programlar ve Kanser Şube Müdürlüğü'nde memur olarak çalışan Belma Tablı'ya, kanserde erken teşhisin önemine dikkat çekmek için hazırlanan kısa film de oynadıktan sonra göğüs kanseri teşhisi konuldu. Zorlu tedavi süreci sonrasında geçen hafta yapılan tetkiklerde kanseri tamamen yendiği belirlendi. Büyük mutluluk yaşayan Tablı, işine geri döndü

03 Şubat 2017 Cuma 13:27
Kanserle ilgili kamu filminde oynadıktan sonra...
banner404

SAMSUN İl Halk Sağlığı Müdürlüğü'nde Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar, Programlar ve Kanser Şube Müdürlüğü'nde memur olarak çalışan 48 yaşındaki Belma Tablı, Kasım 2015'de kurumu tarafından hazırlanan kanserde erken teşhis ve taramanın önemine dikkat çekmek amacıyla, 'Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezi'ni tanıtan kısa filimde oynadı. Tablı, filmde göğüs kanseri taraması için KETEM'e gelen mamografi çektirip doktor muayenesi olan bir kadını canlandırdı. Filim İl Halk Sağlığı Müdürlüğü'nün yaptığı çalışmalarda kullanıldı. 4 ay sonra Tablı, kendi kendine yaptığı elle muayenesi sırasında sol göğsünde bir kitle fark etti. Bunun üzerine doktora başvurdu. Yapılan tetkikler sonucunda Tablı'ya göğüs kanseri teşhisi konuldu. Göğüs kanserine yakalanan Tablı büyük şok yaşadı. Hastalığın ikinci evresinde teşhis edilmesinin ardından Tablı, 7 kür kemoterapi gördükten sonra ameliyatla hem sol göğsü, hem de koltuk altı lenf bezleri alındı. Ardından 12 kür kemoterapi, 25 kür de radyoterapi tedavisi gören Belma Tablı'nın geçen hafta yapılan tetkiklerinde hastalığı tamamen yendiği belirlendi. 2 çocuk annesi olan Tablı, bunun üzerine büyük mutluluk yaşadı. 

Kanseri yenmesi üzerine Tablı, tedavisi süresince ayrı kaldığı işine geri dönerek çalışmaya başladı. Ailesinde kanser vakalarının olduğunu söyleyen Tablı, "Anneme 28 yıl önce göğüs kanseri ve rahim kanseri teşhis edildi 8 yıl süren mücadelesinin ardından 45 yaşında hayatını kaybetti. Yine ablama 18 yıl önce göğüs kanseri teşhisi konuldu. O da tedavi görüp hastalığı yendi. Son olarak kız kardeşime 10 yıl önce yine göğüs kanseri konuldu o da hastalığı yendi. Son olarak hastalık 1 yıl önce beni buldu. Ailemde kanser vakaları olduğu için ben her yıl kanser taraması yaptırıyordum. Tarama yaptırmama 2 ay varken kendim yaptığım elle muayenede kitle fark edince hemen doktora gittim. Bu sayede hastalığı ikinci evrede yakalamış olduk. O yüzden erken teşhis çok önemli" dedi. 

Sakın geç kalma KETEM'e gel şarkısı için çekilen kısa film de insanların geç kalmadan kanser taraması yaptırmalarını sağlamak için oynadığını belirten Tablı, "Tedavi süreci çok zor. Aldığınız ilaçlar gördüğünüz tedavi çok ağır. Ama benim yanımda güzel insanlar vardı ve moral çok önemliydi. Eşim çocuklarım, dostlarım, arkadaşlarım herkes yanımdaydı. Moralimi hiç bozmadım. Ve sonuç olarak bu hastalıkla savaşıp yendim. Her tünelin sonunda bir ışık vardır mantığıyla tüm kanser hastaları tedavilerine devam etsinler. Kanserin ismi soğuk olabilir ama insanın iradesi her şeyden daha güçlü. O yüzden insanlar kanser ismini duydukları zaman korkmasın önemli olan erken teşhis edilebilmesi. Bunun için de insanların düzenli olarak kanser taraması yaptırması gerekiyor" diye konuştu.

Samsun Halk Sağlığı Müdürlüğü Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar, Programlar ve Kanser Şube Müdürü Uzm.Dr. Nilden Arslan, 2015 yılında Kanser Daire Başkanlığı'nın yaptığı bir çalışma sonrasında 'Sakın geç kalma erken gel' şarkısının 'Sakın geç kalma KETEM'e gel' diye değiştirilerek insanların kanser taramasına yönlendirilmesi için uyarlandığını belirterek, "Biz de bu şarkıya bir klip çalışması yaptık. Klipte oynaması için Belma hanımdan rica ettik. Kendisi o zaman sağlıklıydı bir kanser tanısı yoktu. Kendi teklifimize kabul. Ancak daha sonra kötü bir tesadüf oldu ve Belma Hanım da kanser teşhis edildi. Bizim klip kanser ilgili yaptığımız bir çok çalışmada kullanıldı insanlarda farkındalık oluşturdu. Belma hanım da tedavisi başarılı oldu ve hastalığını atlatıp bu hafta kendisi de işine geri döndü. bu bizi çok mutlu etti. Yarın 4 Şubat Dünya Kanser Günü. Biz bu vesile ile vatandaşlarımıza tekrar kanserde erken teşhisin çok önemli olduğunu KETEM'lere gelerek kanser taraması yaptırmaları gerektiğini hatırlatmak istiyoruz" diye konuştu.

banner355
Anahtar Kelimeler:
KanserKamu FilmiSamsun İl Halk Sağlığı MüdürlüğüTedavi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tamirhane önündeki otomobilin lastikleri çalındı
Tamirhane önündeki otomobilin lastikleri çalındı
TIR'da ahşap paletler arasında 99 kilo eroin bulundu
TIR'da ahşap paletler arasında 99 kilo eroin bulundu
Uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı
Uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı

banner418

banner407

banner449

English Russian

banner419

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Yeni Alanya Gazetesi. ALANYANIN HABER SİTESİ, DİM MEDYA, ALANYA NEWS.

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 513 17 55

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Pro Medya Web Professionals