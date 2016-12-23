banner428
banner405

Kana bulayacaklardı

İstanbul'da terör örgütü DHKP-C'ye yönelik düzenlenen operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı

Kana bulayacaklardı
banner404
EDİNİLEN bilgilere göre, İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri terör örgütü DHKP-C‘nin eylem hazırlığında olduğu bilgisi üzerine çalışma başlatmıştı. Çalışma kapsamında, örgüt üyelerinin Okmeydanı Piyalepaşa Caddesi'nde bulunan Gençlik Federasyonu Derneğinde olduğunun belirlenmesi üzerine teknik ve fiziki takip başlatıldı. Yapılan takiplerin ardından geçtiğimiz Çarşamba Günü Gençlik Federasyonu Derneğine operasyon düzenledi.
Polis ekipleri dernek binasında çelik plakalarla duvara sabitlenip güçlendirilmiş çelik kapıların açılmaması üzerine bir duvarı kırarak içeriye girerken, bazı ekipler ise itfaiye ekiplerinin yardımıyla pencerelerden içeriye girerek arama yaptı. .
El yapımı bombalar ele geçirildi
Operasyon kapsamında saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen C.K. ile birlikte M.D., H.K., P.B., M.T, G.S. ve 18 yaşından küçük R.K. gözaltına alınırken, yapılan aramalarda 2 el yapımı bomba, 13 molotofkokteyli ile çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi. Operasyon anı ise polis kamerasına yansıdı.
Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere Vatan Caddesi'nde bulunan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürülürken, R.K ise Çocuk Şube Müdürlüğüne gönderildi. 
banner355
Etiketler; #İstanbul #DHKP-C
İlgili Galeriler
Gökbel cıvıl cıvıl
Gökbel cıvıl cıvıl
Selfie Çekmenin Ustası Kediler
Selfie Çekmenin Ustası Kediler
3 yaşında cinsiyet değiştirmek istedi
3 yaşında cinsiyet değiştirmek istedi
Gazeteciler baskıya karşı yürüyor
Gazeteciler baskıya karşı yürüyor
Önceki Haber
Destek başvurularında son gün 30 Aralık
Sonraki Haber
Onlarca öğrenci hastanelik oldu
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.