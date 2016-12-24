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Kamyonun çarptığı 17 yaşındaki genç öldü

Sakarya’nın Pamukova ilçesine Muş’tan çalışmaya gelen 17 yaşındaki genç, kamyon çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kamyon sürücüsü ise gözaltına alındı

Kamyonun çarptığı 17 yaşındaki genç öldü
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EDİNİLEN bilgilere göre, 3 gün önce Muş’tan Sakarya’nın Pamukova ilçesi Balcı Mahallesinde bulunan bir vagon fabrikasında çalışmak üzere gelen 17 yaşındaki Oğuzhan Tosun, beraber çalıştığı amcasının oğlu K.T. ile çalıştığı fabrikadan gece saatlerinde çıktı. İkametine gitmeden alış veriş yapmak isteyen Oğuzhan Tosun'a arkadan gelen kamyon çarptı. Kamyonun çapması sonrası 50 metre sürüklenen Oğuzhan Tosun olay yerinde hayatını kaybederken, K.T. ise yara almadan kurtuldu. Kaza sonrası kamyon sürücüsü olay yerinden kaçtı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatan jandarma ekipleri Tosun’a çarpan S.T. (46) idaresindeki kamyonun olduğunu belirledi. Kamyon sürücüsü 1 saat sonra Bilecik'te yakalanarak gözaltına alındı.
Kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi. 
 
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Etiketler; #Sakarya #Pamukova #muş #17 yaşındaki genç #kaza
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