Kamyonetin yedek lastiğinden kaçak sigara çıktı

AKSARAY'DA durdurulan bir kamyonetin yedek lastiğine ve pek çok bölmesine gizlenmiş 30 bin gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Karayolları 38. Şube Şefliği önündeki uygulama noktasında şüphe üzerine H.D. (20) yönetimindeki 34 SE 3225 plakalı kamyoneti durdurdu.

Ekipler, araçta yaptıkları aramalarda yan döşemeler, tavan, yedek lastik, bagaj ve koltuk altları ile yakıt deposuna saklanmış 30 bin paket kaçak sigara buldu.

Sürücü H.D. ve araçta bulunan ablası M.D. (25) gözaltına alındı.

