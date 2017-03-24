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Kamyonetin yedek lastiğinden kaçak sigara çıktı

Uygulama noktasında durdurulan kamyonetin yedek lastiğine ve birçok bölmesine saklanmış 30 bin kaçak sigara bulundu

Kamyonetin yedek lastiğinden kaçak sigara çıktı

Uygulama noktasında durdurulan kamyonetin yedek lastiğine ve birçok bölmesine saklanmış 30 bin kaçak sigara bulundu

24 Mart 2017 Cuma 08:10
Kamyonetin yedek lastiğinden kaçak sigara çıktı
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AKSARAY'DA durdurulan bir kamyonetin yedek lastiğine ve pek çok bölmesine gizlenmiş 30 bin gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Karayolları 38. Şube Şefliği önündeki uygulama noktasında şüphe üzerine H.D. (20) yönetimindeki 34 SE 3225 plakalı kamyoneti durdurdu.
Ekipler, araçta yaptıkları aramalarda yan döşemeler, tavan, yedek lastik, bagaj ve koltuk altları ile yakıt deposuna saklanmış 30 bin paket kaçak sigara buldu.
Sürücü H.D. ve araçta bulunan ablası M.D. (25) gözaltına alındı.
 

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Anahtar Kelimeler:
Kaçak SigaraAksarayIl Emniyet Müdürlüğü
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