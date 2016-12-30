Galeriler Videolar Yazarlar E-Gazete
Antalya 10°
Parçalı az bulutlu
GÜNDEM ASAYİŞ BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ ANTALYA ANKET PORTAKAL ALANYA HAVA DURUMU
BIST
77887
ALTIN
130.917
DOLAR
3.5178
STERLIN
4.3347
EURO
3.7082
Gebelik hesaplama nasıl yapılır
Gebelik hesaplama nasıl yapılır
Twitter'a 'düzelt butonu' geliyor
Twitter'a 'düzelt butonu' geliyor
Yılbaşında bu uyarılara dikkat!
Yılbaşında bu uyarılara dikkat!
Her mutsuzluk depresyon değildir
Her mutsuzluk depresyon değildir
banner416
Flaş Haber
Kavgada kan aktı: 1 ölü
Kapat

Kamyonetin çarptığı 8 çocuk annesi öldü

Gaziantep'te, yolun karşısına geçmek isterken kamyonetin altında kalan 8 çocuk annesi 65 yaşındaki Gülseren Büyükgökçe yaşamını yitirdi

Kamyonetin çarptığı 8 çocuk annesi öldü

Gaziantep'te, yolun karşısına geçmek isterken kamyonetin altında kalan 8 çocuk annesi 65 yaşındaki Gülseren Büyükgökçe yaşamını yitirdi

30 Aralık 2016 Cuma 15:54
Kamyonetin çarptığı 8 çocuk annesi öldü
banner404

KAZA, sabah saatlerinde İsmetpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İnönü Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Gölseren Büyükgökçe'ye, Bülent G. yönetimindeki 27 UT 746 plakalı kamyonet çarptı. Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan Büyükgökçe, çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık görevlileri tarafından ambulansla Doktor Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralı kadın, doktorların çabasına karşın kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. 
Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsi sonrası Gülseren Büyükgökçe'nin cenazesi, yakınları tarafından alınarak toprağa verilmek üzere Şanlıurfa'nın Halfeti İlçesi'ne götürüldü.  
Kamyonet sürücüsü Bülent G. ise gözaltına alındı.

banner355
Anahtar Kelimeler:
KamyonetGaziantepGülseren BüyükgökçeAdli Tıp Kurumu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kavgada kan aktı: 1 ölü
Kavgada kan aktı: 1 ölü
Vahşi cinayet 3 yıl sonra ortaya çıktı
Vahşi cinayet 3 yıl sonra ortaya çıktı
İşyerinin deposunda bıçakla öldürüldü
İşyerinin deposunda bıçakla öldürüldü

banner418

banner407

banner397

English Russian

banner419

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2016 - Tüm hakları saklıdır.
    Yeni Alanya Gazetesi. ALANYANIN HABER SİTESİ, DİM MEDYA, ALANYA NEWS.

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 513 17 55

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Pro Medya Web Professionals