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Kamyon köprüye sıkıştı

Ankara'da trafo yüklü kamyon köprüye sıkışınca Konya-Samsun karayolunun Keçiören girişinin ulaşıma kapanmasına neden oldu

Kamyon köprüye sıkıştı

Ankara'da trafo yüklü kamyon köprüye sıkışınca Konya-Samsun karayolunun Keçiören girişinin ulaşıma kapanmasına neden oldu

25 Nisan 2017 Salı 08:49
Kamyon köprüye sıkıştı
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ANKARA'da trafo yüklü bir kamyonun altından geçtiği köprüye çarparak sıkışması sonucu Konya-Samsun karayolunun Keçiören girişi ulaşıma kapandı. Alınan bilgiye göre, Hasan Meşecik'in kullandığı trafo yüklü 03 BM 794 plakalı kamyon, Konya-Samsun karayolundan Keçiören'e dönüş sırasında altından geçtiği Fatih Köprüsü'ne çarptı.
Çarpmanın etkisiyle kamyon köprünün altına sıkıştı, taşıdığı trafonun üst kısmındaki beton bölüm ise zarar gördü.
Kaza sonrası yola düşen beton yığınları, karayolunun Keçiören girişinin ulaşıma kapanmasına neden oldu.Sürücü Meşecik, yaptığı açıklamada, Balıkesir'den yüklediği trafoyu Keçiören'e getirmek için güzergah boyunca çok sayıda köprüden geçtiğini söyledi.
Meşecik, çarptığı köprünün yüksekliğinin 4,5 metreden az olduğunu iddia etti.
Kazanın ardından polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.
Kapanan yolun ulaşıma açılması için çalışma başlatıldı.
 

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Anahtar Kelimeler:
KamyonKöprüHasan Meşecik
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