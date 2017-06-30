Kamyon araçların arasında daldı

ALINAN bilgiye göre, yeni Riva yolunda seyir halinde olan Hanefi Akyasan idaresindeki 37 AG 122 plakalı moloz yüklü kamyon, Elmalı Kavşağı'nda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine, kavşakta 61 FL 310 plakalı bir araca çarptı. Kamyon, kazanın ardından toprak yığınına çarparak durabildi. Sürücü Akyasan, araç içinde sıkıştı.
Çevredeki vatandaşların kazayı haber vermesi üzerine, olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sıkıştığı yerden çıkarılan Akyasan, olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
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