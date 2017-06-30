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Kamyon araçların arasında daldı

Beykoz'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı

Kamyon araçların arasında daldı

Beykoz'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı

30 Haziran 2017 Cuma 12:28
Kamyon araçların arasında daldı
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ALINAN bilgiye göre, yeni Riva yolunda seyir halinde olan Hanefi  Akyasan idaresindeki 37 AG 122 plakalı moloz yüklü kamyon, Elmalı Kavşağı'nda  sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine, kavşakta 61 FL 310 plakalı  bir araca çarptı. Kamyon, kazanın ardından toprak yığınına çarparak durabildi.  Sürücü Akyasan, araç içinde sıkıştı.
 
Çevredeki vatandaşların kazayı haber vermesi üzerine, olay yerine  polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
 
Sıkıştığı yerden çıkarılan Akyasan, olay yerine gelen sağlık  ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Riva YoluBeykozTrafik Kazası
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