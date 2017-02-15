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15 Şubat 2017 Çarşamba - Günlük Burç Yorumu
15 Şubat Günlük Burç Yorumu

Kaldırımda yürüyordu dehşeti yaşadı!

Kaldırımda yürüdüğü sırada kimliği henüz belirlenemeyen iki kişi tarafından darp edilip, çantası kapkaç yapılan Şule Güdek yaralandı. İfade vermek için polis merkezine gelen genç kızın babasının yardımıyla güçlükle yürümesi dikkat çekti.

Kaldırımda yürüyordu dehşeti yaşadı!

Kaldırımda yürüdüğü sırada kimliği henüz belirlenemeyen iki kişi tarafından darp edilip, çantası kapkaç yapılan Şule Güdek yaralandı. İfade vermek için polis merkezine gelen genç kızın babasının yardımıyla güçlükle yürümesi dikkat çekti.

15 Şubat 2017 Çarşamba 10:23
Kaldırımda yürüyordu dehşeti yaşadı!
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KONYA'DA yaşanan olay, saat 20.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Şeyh Şamil Mahallesi Eminönü Caddesi üzerinde meydana geldi. Şule Güdek, kaldırımda yürüdüğü sırada arkasından gelen iki kişi genç kızın elindeki çantasını kapkaç yapmaya çalıştı. Genç kızın direnmesi üzerine saldırganlar Güdek'i darp ettikten sonra içinde para, cep telefonu ve kimlik kartlarının bulunduğu çantayı alıp kayıplara karıştı. Yaralı halde yakınlarda bulunan evlerine giderek babasından yardım isteyen Güdek, daha sonra polisi arayarak ihbarda bulundu. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Polis, genç kızın verdiği eşgal doğrultusunda çevrede çalışma başlattı. İfade vermek üzere Cumhuriyet Polis Merkezi'ne götürülen Güdek'in topallayarak yürümesi dikkat çekti. Babasının yardımıyla karakola gelen Güdek, güçlükle sakinleştirildi. Polis, şüphelileri yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
KonyaKapkaçGaspEminönüSelçuklu
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