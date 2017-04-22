Kalbinden bıçaklanarak öldürüldü

OLAY, saat 20.30 sıralarında merkez Meram İlçesi Küçük Aymanas Mahallesi Dr. Ahmet Özcan Caddesi'nde meydana geldi. Aynı mahallede oturan iki arkadaş grubu, aralarındaki kız meselesini konuşup tatlıya bağlamak için parkta buluştu. Ancak burada, her iki gruptan Mustafa Umut Çaka ve 18 yaşındaki Emrah Acar arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Acar, Çaka'yı kalbinden ve karın boşluğundan bıçaklayarak kaçtı.

Kanlar içinde kalan Çaka, parktan çıkıp arkadaşı Mehmet Kılıç'ın yanına giderek bıçaklandığını söyledi. Kılıç'ın ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Mustafa Umut Çaka, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Çaka, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruştarma başlatan polis ekipleri, alçıpen işiyle uğraşan Emrah Acar'ı evine yakın bir adreste suç aleti bıçakla yakalayarak gözaltına aldı. Numune Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen Acar'ın polisteki sorgusu sürüyor.



