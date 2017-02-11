Kahvehaneye silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var

İDDAYA göre,Diyarbakır'ın Bismil ilçesi Akpınar Mahallesi Örnek Cadde'de bulunan Horozcular Kahvehanesi'ne giren H.A. kapıyı içeriden kilitledikten sonra paltosunun altından çıkardığı uzun namlulu silahıyla aralarında husumet bulunan akrabalarının üzerine ateş açtı.Saldırıda ağır yaralanan Feyzi Sırımsı (55), Mehmet Faruk Değer (50) ve Necat Sırımsı (73) Bismil Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Feyzi Sırımsı yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Diğer yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından Diyarbakır'daki hastanelere sevk edildi.Olayın ardından polis çevrede güvenlik önlemi aldı. Saldırganın yakalanması için başlatılan çalışma sürüyor.