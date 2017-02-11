Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 12°
Parçalı az bulutlu
GÜNDEM ASAYİŞ BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ YAŞAM TÜRKİYE DÜNYA ANTALYA ALANYA ANKET ADVERTORİAL
BIST
87473
ALTIN
146.799
DOLAR
3.6888
STERLIN
4.6149
EURO
3.9268
Haberini; çek gönder. İsminle yayınlayalım!
11 Şubat 2017 Cumartesi - Günlük Burç Yorumu
11 Şubat Günlük Burç Yorumu
11 Şubat 2017 Alanya - Antalya Hava Durumu
11 Şubat 2017 Alanya -...
Basenlerden kurtulmanın yolları
Basenlerden kurtulmanın yolları
Flaş Haber
Evsiz vatandaş ölü bulundu
Kapat

Kahvehaneye silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var

Bir kahvehanede silahlı saldırıya uğrayan 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Kahvehaneye silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var

Bir kahvehanede silahlı saldırıya uğrayan 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

11 Şubat 2017 Cumartesi 23:42
Kahvehaneye silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var
banner404

İDDAYA göre,Diyarbakır'ın Bismil ilçesi Akpınar Mahallesi Örnek Cadde'de bulunan Horozcular  Kahvehanesi'ne giren H.A. kapıyı içeriden kilitledikten sonra paltosunun altından  çıkardığı uzun namlulu silahıyla aralarında husumet bulunan akrabalarının üzerine  ateş açtı.Saldırıda ağır yaralanan Feyzi Sırımsı (55), Mehmet Faruk Değer (50)  ve Necat Sırımsı (73) Bismil Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Feyzi Sırımsı yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak  hayatını kaybetti. Diğer yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından  Diyarbakır'daki hastanelere sevk edildi.Olayın ardından polis çevrede güvenlik önlemi aldı. Saldırganın  yakalanması için başlatılan çalışma sürüyor.

banner355
Anahtar Kelimeler:
Kahvehaneye Silahlı SaldırıDiyarbakırBismil IlçesiAkpınar MahallesiÖrnek CaddeHorozcular  Kahvehanesi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sendikacıya silahlı saldırı
Sendikacıya silahlı saldırı
Tarihi binanın duvarı çöktü
Tarihi binanın duvarı çöktü
Polisten kaçan 2 kişinin iç çamaşırından 367 uyuşturucu hap çıktı
Polisten kaçan 2 kişinin iç çamaşırından 367 uyuşturucu hap çıktı

banner418

banner407

banner449

English Russian

banner419

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Yeni Alanya Gazetesi. ALANYANIN HABER SİTESİ, DİM MEDYA, ALANYA NEWS.

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 513 17 55

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Pro Medya Web Professionals