Kahvehanede silahlı saldırı: 1 yaralı

OLAY, Samsun'un İlkadım ilçesi Hürriyet Mahallesi İsmetpaşa Caddesi'nde saat 04.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kahvehanenin içinde silahlı saldırıya uğrayan Turgut Y.(35) sol bacağının 2 yerinden vurularak kanlar içinde kaldı. 112 Acil Servis ekipleri tarafından Gazi Devlet Hastanesine kaldırılan Turgut Y., tedavi altına alındı. Silahlı saldırıyı düzenlediği iddia edilen Alper İ.(27) kaçtı.

Silahlı saldırıda yaralanan Turgut Y. 1 Ocak 2012 tarihinde sabaha karşı ağabeyi Cengiz Y. ile birlikte bir barda silahlı saldırıya uğramış, olayda ağabeyi ölmüş, kendisi de yaralanmıştı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.