Kafe'de yangın çıktı: 1 ölü

İHBAR üzerine olay yerine gelen itfaiye yangına müdahale etti. Yapılan incelemede Bedensel engelli 1 kişinin yanarak öldüğü belirlendi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.Olay, saat 20.30 sıralarında Çekemeköy Merkez mahallesi Eren sokak üzerinde bulunan 3 katlı binanın zemin katında bulunan Kafe'de meydana geldi. Elektrik tesisatından çıktığı iddia edilen yangın kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine olay yerine İtfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü. Ardından yangın yerinde yapılan araştırmada bedensel engelli Salih Aytekin(27)'nin yanarak öldüğü belirlendi. Polis olayla geniş çaplı inceleme başlattı.

