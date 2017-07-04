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Kadın yolcu otobüse taş yağdırdı

Hatay’da kadın yolcu istediği yerde durmayan şoföre önce küfürler yağdırdı sonra taş yağmuruna tuttu

Kadın yolcu otobüse taş yağdırdı

Hatay’da kadın yolcu istediği yerde durmayan şoföre önce küfürler yağdırdı sonra taş yağmuruna tuttu

04 Temmuz 2017 Salı 15:10
Kadın yolcu otobüse taş yağdırdı
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HATAY'IN Defne ilçesinde halk otobüsüne binen kadın yolcu Ç.A., durak haricinde inmek istedi. Şoförün durak haricinde indirmenin yasak olduğunu söylemesi üzerine Ç.A., şoföre önce küfretti sonra otobüsten inerek yerden aldığı parke taşlarıyla otobüsün camlarını kırdı.

Şoföre istediği yerde indirmediği için küfreden kadın, otobüsten inerken de küfretmeye devam etti. Otobüsten inen Ç.A., yerden aldığı parke taşları ile otobüsün camlarını kırarak bağırmaya başladı. Çevrede bulunan vatandaşların araya girmesiyle sakinleştirilen kadın, daha sonra oradan ayrıldı. 

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Son Güncelleme: 04.07.2017 15:15
Anahtar Kelimeler:
Kadın YolcuHatayşoför
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