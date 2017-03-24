Kadın pilotun kullandığı eğitim uçağı düştü

EDİNİLEN bilgiye göre, öğrenci kadın pilot Ecenaz Kalyoncu’nun kullandığı Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Havacılık ve Uzay Teknolojileri Uygulama Araştırma Merkezine (UZAYTEM) ait eğitim uçağı, Samsun-Çarşamba Havalanına inmeye çalışırken kaza yaptı. Pist dışına çıkan pilot, toprak zemine çarparak takla attı. Uçakta büyük maddi hasar meydana gelirken, kadın pilot ise kazayı yaralı olarak atlattı. Yaralı, Samsun’daki bir hastaneye kaldırıldı.

Uçağı kurtarmak için giden havaalanı itfaiye ekibinin aracı da virajı alamayarak devrildi. Kazada itfaiye görevlileri Ömer Pat ve Mustafa Arıcı yaralandı.

