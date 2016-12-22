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Kaçan şoförü, kırık far yakalattı

Kartal'da çarptığı kimyager Dilge Şen'in ölümü, Cevahir Gençoğlu'nun da yaralanmasına neden olduğu öne sürülen taksi şoförü gözaltına alındı

Kaçan şoförü, kırık far yakalattı
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KARTAL İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Dragos Orhantepe Mahallesi'nde 5 gün önce kimyager Dilge Şen'in (29) ölümü ve Cevahir Gençoğlu'nun yaralanmasıyla sonuçlanan kazanın ardından kaçan taksi şoförünün yakalanması için çalışma başlattı.
Kazadan sonra çevredeki taksi duraklarına gitmeyen taksiler ve bölgedeki tamircileri araştıran polis ekipleri, M.Y'nin kullandığı sağ farı hasarlı taksinin bir tamirhanede olduğunu tespit etti.
Bir süredir bağlı olduğu taksi durağına da gitmediği anlaşılan M.Y, kaldığı belirlenen adrese yapılan operasyonla gözaltına alındı.
Bu arada, kaza sonrası taksinin kaçtığı anların görüntüleri de bölgedeki MOBESE kameralarına yansıdı.

 
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Etiketler; #Kaçan şoförü #kırık far yakalattı #Dragos Orhantepe Mahallesi #Cevahir Gençoğlu #Kartal #Dilge Şen
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