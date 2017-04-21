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Kaçakçılara operasyon: 30 gözaltı

İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, kaçak sigaraları üreten ve yurda sokarak piyasaya sürdüğü belirlenen 30 kişi gözaltına alındı

Kaçakçılara operasyon: 30 gözaltı

İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, kaçak sigaraları üreten ve yurda sokarak piyasaya sürdüğü belirlenen 30 kişi gözaltına alındı

21 Nisan 2017 Cuma 12:54
Kaçakçılara operasyon: 30 gözaltı
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ALINAN bilgiye göre, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü  ekipleri, terör örgütü PKK'ya finansal destek sağlamak amacıyla kaçak sigara  üreten ve yurda sokarak piyasaya süren şüphelilerin yakalanması için çalışma  başlattı. 
Söz konusu soruşturma kapsamında İstanbul merkezli 6 ilde operasyon  başlatan ekipler, haklarında gözaltı kararı bulunan 44 şüpheliden 30'unu  gözaltına aldı. 
Devam eden operasyon kapsamında adreslerde yapılan aramaların sürdüğü  bildirildi.

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Anahtar Kelimeler:
KaçakOperasyonİstanbul
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