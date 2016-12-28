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Kaçak sigara operasyonu

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 30 bin paket kaçak sigara ele geçirilirken gözaltına alınan Suriye uyruklu şahıs tutuklandı

Kaçak sigara operasyonu
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EDİNİLEN bilgiye göre Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda Osmanlı Mahallesinde ikamet eden Suriye uyruklu M.R.B isimli şahıs yakalanmış, M.R.B.'nin ikametinde yapılan aramalarda 30 bin paket gümrük kaçağı sigara elde geçirilmişti.
Olayla ilgili olarak gözaltına alınan M.R.B., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 
 
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Etiketler; #Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize #Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü
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