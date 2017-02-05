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Kaçak içki operasyonu

Giresun’da Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 50 şişe kaçak içki ele geçirildi

Kaçak içki operasyonu

Giresun’da Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 50 şişe kaçak içki ele geçirildi

05 Şubat 2017 Pazar 10:36
Kaçak içki operasyonu
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GİRESUN Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin kaçak içki ticaretinin önlenmesine yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında Rize’den Giresun'a kaçak içki getirilerek il genelinde faaliyet gösteren büfe ve benzeri iş yerlerine satışı yapılacağı bilgisi üzerine harekete geçen ekipler, M.A.T. ve H.K. isimli şüphelileri Çınarlar Mahallesi Gazi Caddesi üzerinde M.Ş. isimli şahsa kaçak içki satışı yaparken suçüstü yakaladı. Yapılan aramada araçta ve iş yerinde 50 şişe kaçak içki ele geçirildi.
Operasyonda ele geçirilen kaçak içkilere el konuldu. Kaçak içkileri satmaya çalışan M.A.T. ve H.K. ile iş yeri sahibi M.Ş. hakkında adli işlem başlatıldı. 

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Anahtar Kelimeler:
Kaçak IçkiOperasyonGiresun’da Emniyet Müdürlüğü
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