Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
Açık
GÜNDEM ASAYİŞ BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ YAŞAM TÜRKİYE DÜNYA ANTALYA ALANYA ANKET ADVERTORİAL
BIST
88261
ALTIN
144.052
DOLAR
3.6518
STERLIN
4.5486
EURO
3.8548
Haberini; çek gönder. İsminle yayınlayalım!
Yaşlılık psikolojisinde bunlara dikkat
Yaşlılık psikolojisinde bunlara dikkat
’Altın Yumurta’ ile tüp bebek
’Altın Yumurta’ ile tüp bebek
Yüksek tansiyon sinsice vuruyor
Yüksek tansiyon sinsice vuruyor

Kaçak içki operasyonu: 3 gözaltı

İzmir’in Güzelbahçe ilçesinde piyasaya kaçak içki sokmaya çalışan 3 kişi jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı

Kaçak içki operasyonu: 3 gözaltı

İzmir’in Güzelbahçe ilçesinde piyasaya kaçak içki sokmaya çalışan 3 kişi jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı

15 Şubat 2017 Çarşamba 11:53
Kaçak içki operasyonu: 3 gözaltı
banner404

İZMİR İl Jandarma Komutanlığı ve Güzelbahçe İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Y.K.G., M.G. ve M.U. isimli şahısların Manisa’dan temin ettikleri kaçak içkileri su damacanaları içerisinde getirerek, Güzelbahçe ilçesinde piyasaya sürecekleri ihbarı üzerine harekete geçti. Jandarma ekipleri tarafından takip edilen şüpheli araç, Güzelbahçe girişinde durduruldu.
ELE GEÇİRİLENLERE EL KONULDU

Araç içerisinde bulunan Y.K.G., M.G. ve M.U. isimli şüpheli şahısların araçlarında ve ikametlerinde yapılan aramada, 1 adet 7,65 milimetre çapında ruhsatsız tabanca, 97 litre boğma rakı olarak tabir edilen kaçak rakı ile kaçak içki şişelerinde usulsüz olarak kullanıldığı öğrenilen 12 adet alkollü içki bandrolü ele geçirildi. Ele geçirilen kaçak içki ve malzemelere cumhuriyet savcısının talimatı ile el konularak Y.K.G., M.G. ve M.U. isimli şüpheli şahıslar gözaltına alındı. 
Ayrıca Y.K.G., M.G. ve M.U. isimli şüphelilerin 21 Ocak 2017 tarihinde de Güzelbahçe ilçesinde yapılan operasyonla önceden de yakalanmış olduğu ve serbest kaldığı öğrenildi. 
 

banner355
Anahtar Kelimeler:
GüzelbahçeİzmirKaçak Içki
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Üniversite öğrencisinin katili ablası çıktı
Üniversite öğrencisinin katili ablası çıktı
Kaybolan film ekibi "drone" sayesinde kurtarıldı!
Kaybolan film ekibi "drone" sayesinde kurtarıldı!
3 yeni 'ada' geliyor
3 yeni 'ada' geliyor

banner418

banner407

banner449

English Russian

banner419

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Yeni Alanya Gazetesi. ALANYANIN HABER SİTESİ, DİM MEDYA, ALANYA NEWS.

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 513 17 55

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Pro Medya Web Professionals