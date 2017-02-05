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Kaçak göçmenleri taşıyan bot battı: 1 ölü

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi Sivrice mevkiinden Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan kaçak göçmenleri taşıyan bot battı. Sahil Güvenlik ekiplerinin anında müdahalesi ile 46 göçmenden 45’i kurtarılırken, 1 kaçak göçmen hayatını kaybetti

Kaçak göçmenleri taşıyan bot battı: 1 ölü

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi Sivrice mevkiinden Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan kaçak göçmenleri taşıyan bot battı. Sahil Güvenlik ekiplerinin anında müdahalesi ile 46 göçmenden 45’i kurtarılırken, 1 kaçak göçmen hayatını kaybetti

05 Şubat 2017 Pazar 13:46
Kaçak göçmenleri taşıyan bot battı: 1 ölü
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EDİNİLEN bilgiye göre, Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde lodosun etkili olmasına rağmen gece saat 02.00 sıralarında içindeki 46 kaçak göçmen ile Sivrice mevkiinden denize açılan lastik bot, 2 mil kadar açıldıktan sonra motoru arıza yaptı. Uzun süre motorla uğraşan göçmenler, Sahil Güvenliği arayarak yardım istedi. Bu sırada botta bulunan Etiyopyalı bir kadın dalgalara kapılarak denizde kayboldu. Belirlenen koordinata önce kontrol botu 4301 gitti. Botun olay yerine varmasıyla denizde boğulmamak için mücadele eden mülteciler bota hücum etti. Taşıma kapasitesinin çok üzerinde bir ağırlık alan bot batma tehlikesi geçirirken, çok kısa süre sonra TCSG 28 ve TCSG 6 Bot Komutanlığı ekipleri olay yerine gelerek göçmenleri kurtardı. Suriye, Afganistan, Kongo, Etiyopya, Eritre, Bangladeş ve Kamerun uyruklu göçmenler, TCSG 28 botu ile Küçükkuyu’ya getirildi. Aralarında 7 çocuğun ve 7 kadının da bulunduğu göçmenlere burada önce battaniye, ardından eşofman, çorap ve ayakkabı gibi eşyalar ve yiyecek dağıtıldı.
Sahil Güvenlik ekiplerince denizden iki bot ve havadan bir helikopterle gerçekleştirilen arama ve kurtarma çalışmaları tamamlanırken, Etiyopya uyruklu kadının cesedi botun battığı bölgenin 2 mil kuzeyinde karaya vurmuş halde bulundu. Kadının cenazesi, Ayvacık Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. 

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Anahtar Kelimeler:
Kaçak GöçmenBotÇanakkaleAyvacıkSivriceMidilli Adası
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