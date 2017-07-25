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Kaçak göçmen yakalandı

Sivas'ın Gölova ilçesinde yurda yasa dışı yollarla giren 89 yabancı uyruklu şahıs, jandarma ekiplerince yakalandı

Kaçak göçmen yakalandı

Sivas'ın Gölova ilçesinde yurda yasa dışı yollarla giren 89 yabancı uyruklu şahıs, jandarma ekiplerince yakalandı

25 Temmuz 2017 Salı 17:06
Kaçak göçmen yakalandı
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SİVAS İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Gölova ilçesi Çobanlı köyü Erzincan-Tokat D-100 karayolu üzerinde yapılan yol kontrol ve arama faaliyeti sırasında bir otobüs durduruldu. Otobüste yapılan aramada yurda yasadı dışı yollarla giriş yaptığı tespit edilen 58 Afganistan ve 31 Pakistan uyruklu şahıs ve yabancı uyruklu şahıslara organizatörlük eden 1 kişi yakalandı. Ekipler olayda kullanılan otobüse el koyarken araç sahibine takograf kullanmamak, fazla yolcu almak, trafik güvenliğini tehlikeye sokmak, emniyet kemeri takmamak ve biletsiz yolcu taşımaktan dolayı toplam 20 bin 434 TL para cezası uyguladı. Yabancı uyruklu 89 kişi işlemlerinin yapılmasının ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilecek. 

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Gölova
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