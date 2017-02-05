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Kaçak avlanmaya 11 bin TL ceza

Denizli’nin Çivril ilçesinde kaçak av yapan 2 kişiye jandarma ekipleri tarafından toplam 11 bin 110 TL para cezası kesildi

Kaçak avlanmaya 11 bin TL ceza

Denizli’nin Çivril ilçesinde kaçak av yapan 2 kişiye jandarma ekipleri tarafından toplam 11 bin 110 TL para cezası kesildi

05 Şubat 2017 Pazar 13:38
Kaçak avlanmaya 11 bin TL ceza
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DENİZLİ'NİN Çivril ilçesinde bulunan Işıklı Gölü'nde kaçak avcılık yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçen jandarma ile Denizli Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği ekipleri, gölde kaçak meke (yaban ördeği) avlayan T.K. ve İ.Ç.’yi tüfekleri ve vurdukları kuşlarla birlikte yakaladı. Ekipler, avcıların tüfekleriyle avladıkları kuşlara el koydu. Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri ise kaçak av yapan iki şahsa 11 bin 110 TL para cezası kesti.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

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Anahtar Kelimeler:
DenizliÇivrilIşıklı Gölü
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