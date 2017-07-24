Kabine revizyonu sonrası ilk toplantıdan fotoğraflar geldi!

GEÇEN hafta gerçekleşen kabine revizyonunun ardından ilk Bakanlar Kurulu bugün, Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında, Çankaya Köşkü'nde toplandı.
GÖREVLER BELLİ OLACAK
Bugünkü toplantıda, gündemdeki konuların yanısıra başbakan yardımcılarının görev alanları da belirlenmesi bekleniyor.
HÜKÜMET SÖZCÜSÜ DE BELİRLENECEK
Bakanlar Kurulu toplantısının ardından açıklamayı yapacak isim de yeni Hükümet Sözcüsü olacak.
Bakanlar Kurulu'ndan ilk kareler:
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