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Jandarmadan uyuşturucu operasyonu

Afyonkarahisar’da jandarma tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı

Jandarmadan uyuşturucu operasyonu

Afyonkarahisar’da jandarma tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı

15 Şubat 2017 Çarşamba 15:58
Jandarmadan uyuşturucu operasyonu
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EDİNİLEN bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sinanpaşa ilçesi Balmahmut köyünde birkaç adrese operasyon düzenledi.
Köyde yaşayan Ü.S., F.T., B.B. ve Ö.K. isimli şahısların ev ve eklentilerine baskın yapan ekipler, narkotik köpeğiyle yaptıkları aramalarda 23 adet küçük kağıtlara sarılı şekilde bonzai maddesi ile 3 gram kenevir tohumu ele geçirdi. Olayda gözaltına 4 şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 

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Anahtar Kelimeler:
JandarmaUyuşturucuOperasyonAfyonkarahisarSinanpaşa
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