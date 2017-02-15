Jandarmadan uyuşturucu operasyonu

EDİNİLEN bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sinanpaşa ilçesi Balmahmut köyünde birkaç adrese operasyon düzenledi.

Köyde yaşayan Ü.S., F.T., B.B. ve Ö.K. isimli şahısların ev ve eklentilerine baskın yapan ekipler, narkotik köpeğiyle yaptıkları aramalarda 23 adet küçük kağıtlara sarılı şekilde bonzai maddesi ile 3 gram kenevir tohumu ele geçirdi. Olayda gözaltına 4 şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.