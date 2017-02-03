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Jandarmadan fuhuş operasyonu

Otel ve alkollü eğlence mekanlarına düzenlenen operasyonda zorla fuhuş yaptırıldığı öne sürülen 84 yabancı uyruklu kadın gözaltına alındı

Jandarmadan fuhuş operasyonu

Otel ve alkollü eğlence mekanlarına düzenlenen operasyonda zorla fuhuş yaptırıldığı öne sürülen 84 yabancı uyruklu kadın gözaltına alındı

03 Şubat 2017 Cuma 13:40
Jandarmadan fuhuş operasyonu
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KADINLAR sınır dışı edilmek üzere Silivri Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. Kadınların 13'ünde AIDS, Frengi ve Hepatit C gibi bulaşıcı hastalıklar tespit edildi.
Silivri İlçe Jandarma Ekipleri, Gümüşyaka, Değirmenköy ve Fevzipaşa mahallelerinde bazı otel ve alkollü eğlence merkezlerinde yabancı uyruklu kadınlarına zorla fuhuş yaptırıldığı ihbarını aldı. Harekete geçen ekipler 5 otel ile 7 alkollü eğlence mekanına baskın düzenlendi. 142 personelle gerçekleştirilen operasyonda zorla fuhuş yaptırıldığı öne sürülen Moldova, Ukrayna, Fas, Belarus, Rus, Gürcistan, Özbekistan, Ermenistan, Kırgızistan ve Azerbaycan uyruklu 84 kadın gözaltına alındı.
SINIR DIŞI EDİLECEKLER

Gözaltına alınan kadınlar hastanede sağlık kontrolünden geçirildi. Kadınların 13'ünde AIDS, Frengi ve Hepatit C gibi bulaşıcı hastalıklar tespit edildi. Kadınlar sınır dışı edilmek üzere Silivri Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
KAÇAK İÇKİ DE ELE GEÇİRİLDİ 

Baskın yapılan adreslerde 1 adet kurusıkı tabanca, 2 adet ruhsatsız tabanca ile 42 şişe kaçak içki ele geçirildi. Otel ve alkollü mekan işletmecisi 10 kişi hakkında "Zorla fuhuşa teşvik ve aracılık" ile "Cinsel istismar" suçlarından işlem başlatıldı.
 

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Anahtar Kelimeler:
SilivriJandarmaKaçak Içki
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