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Jandarma oto farelerini yakaladı

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı oto hırsızlarına büyük darbe vurdu

Jandarma oto farelerini yakaladı

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı oto hırsızlarına büyük darbe vurdu

09 Şubat 2017 Perşembe 12:34
Jandarma oto farelerini yakaladı
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EYÜP'TE gerçekleştirilen kontroller sırasında durdurulan araçtaki 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, 28 Ocak günü İstanbul'un Eyüp ilçesinde devriye attıkları sırada durdurdukları ve şüpheli buldukları araçtaki 4 kişiyi gözaltına aldı. Otomobilden hırsızlık suçu şüphelisi oldukları belirlenen 3 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Edinilen bilgiye göre olay şöyle gelişti; Jandarma ekipleri Pirinççi Mahallesi Habipler Mevkii Eski Edirne yolu üzerinde hırsızlık olaylarını önlemek üzere devriye gezdiği esnada ön ve arka plakası olmayan beyaz renkli Ford Transit marka bir aracı durdurdu. Araç üzerinde yapılan kontroller sırasında aracın çalıntı olduğu ortaya çıktı. Bunun üzerine araçta bulunan ve sabıkalı oldukları tespit edilen E.G., E.C., S.G, D.K. gözaltına alındı. Araçta 2 adet çalıntı kaydı bulunan plaka ile hırsızlık olaylarında kullanılan çok sayıda alet ele geçirildi.

AYNI ARAÇ SİLAHLI YAĞMA OLAYINDA DA KULLANILMIŞ
Zanlıların sorguda, söz konusu araç ile 26 Kasım 2016 tarihinde Kuzey Marmara Otoyolu üzerinde bulunan bir işletmeye düzenlenen silahlı yağma olayını da gerçekleştirdiklerini itiraf etti.

3'Ü TUTUKLANDI
Gözaltına alınmaları ardından emniyetteki işlemleri tamamlanan ve oto hırsızları oldukları tespit edilen 3 şüpheli adliyeye sevk edildi. E.G., E.C. ve S.G. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken D.K. yaşının küçük olmasından dolayı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
 

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Anahtar Kelimeler:
İstanbulJandarmaOto Hırsızları
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