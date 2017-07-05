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Jandarma komutanlığına taciz ateşi

Tunceli’nin Nazımiye ilçesinde bulunan jandarma komutanlığına terör örgütü mensupları tarafından 2 kilometre mesafeden uzun namlulu silahlarla taciz ateşi açıldı

Jandarma komutanlığına taciz ateşi

Tunceli’nin Nazımiye ilçesinde bulunan jandarma komutanlığına terör örgütü mensupları tarafından 2 kilometre mesafeden uzun namlulu silahlarla taciz ateşi açıldı

05 Temmuz 2017 Çarşamba 15:26
Jandarma komutanlığına taciz ateşi
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TUNCELİ Valiliği tarafından yapılan açıklamada, “5 Temmuz 2017 günü İlimiz Nazımiye İlçe Jandarma Komutanlığına terör örgütü mensuplarınca yaklaşık 2 km mesafeden uzun namlulu silahlar ile taciz ateşinde bulunulmuştur. Yapılan taciz ateşine İlçe Jandarma Komutanlığımızda konuşlu silahlar ile anında karşılık verilmiş, yapılan taciz ateşi sonucu herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmamıştır. Bölgede teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için operasyon başlatılmıştır. İlimizde terörist unsurların bulunmasına yönelik çalışmalar azim ve kararlılıkla sürdürülmektedir” denildi. 

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Anahtar Kelimeler:
NazımiyeJandarma Komutanlığı
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