Jandarma Komutanının mahrem imam çıktığı iddiası

EDİNİLEN bilgiye göre, İzmir’de yürütülen soruşturma kapsamında Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ( TEM ) ekipleri tarafından gözaltına alınan Teğmen Zabit Zengin ’in Trabzon’daki sorgusu tamamlandı. TEM Şubede tamamlanan soruşturmasında ifade vermeyen Zengin’in FETÖ /PDY terör örgütünün mahrem imamlarından olduğu öne sürüldü. İzmir’de yürütülen soruşturma sırasında Zengin’in hakkında mahrem imam olduğu yönünde deliler bulundu öğrenildi. Zabit Zengin'in, bugün Trabzon Adliyesine sevk edileceği bilgisine ulaşıldı.

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