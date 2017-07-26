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İzmir'de yangın: Rüzgarın etkisi, yangına müdahaleyi güçleştiriyor

Camiden "Ormana yakın evler tedbir alsın" anonsu

İzmir'de yangın: Rüzgarın etkisi, yangına müdahaleyi güçleştiriyor

Camiden "Ormana yakın evler tedbir alsın" anonsu

26 Temmuz 2017 Çarşamba 17:50
İzmir'de yangın: Rüzgarın etkisi, yangına müdahaleyi güçleştiriyor
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DÜN saat 16.00 sıralarında İzmir'in Bayındır ilçesine bağlı Lütuflar Mahallesi Ovacık mevkiindeki ormanlık alanda çıkan yangın, rüzgarın etkisi nedeniyle tamamen kontrol altına alınamadı. Lütuflar Mahallesi'nde bulunan camiden ise yangın bölgesine yakın mevkide oturan vatandaşların tedbir almaları uyarısında bulunuldu.Yangın, dün saat 16.00 sıralarında İzmir'in Bayındır ilçesine bağlı Lütuflar Mahallesi Ovacık mevkiindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine yangın yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Rüzgarın sürekli yön değiştirmesiyle büyüyen yangın itfaiye ekiplerine zor anlar yaşattı. İzmir Orman Müdürlüğüne bağlı 35 arazöz, 15 su tankı, 8 dozer ve çevre belediyelerden gelen su tanklarının da yangına müdahalesi devam ediyor. Yaklaşık 100 hektarlık alanda etkili olduğu belirtilen yangını kontrol altına almak için Aydın, Muğla ve Manisa'dan gelen itfaiye ekipleri destek veriyor. Edinilen bilgiye göre, yangın kısmen kontrol altına alındı ancak rüzgarın şiddetini artırması, ekiplerin çalışmasını güçleştiriyor. Bu sebeple yangın tamamen kontrol altına alınamadı. Öte yandan, Lütuflar Mahallesi'nde bulunan camiden anons geçilerek, yangının köy tarafına yöneldiği ve ormana yakın mevkiide oturan vatandaşların tedbir almaları uyarısında bulunuldu.
 

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