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İzinsiz gösteri yapmak isteyen grup gözaltına alındı

Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile meslekten ihraç edilen Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) üyesi bir grup izinsiz gösteri yapmak isteyince gözaltına alındı

İzinsiz gösteri yapmak isteyen grup gözaltına alındı

Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile meslekten ihraç edilen Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) üyesi bir grup izinsiz gösteri yapmak isteyince gözaltına alındı

26 Mart 2017 Pazar 13:44
İzinsiz gösteri yapmak isteyen grup gözaltına alındı
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OLAĞANÜSTÜ Hal (OHAL) kapsamında çıkarılan KHK'larla kamu görevinden ihraç edilen KESK üyesi bir grup, Aydın Kent Meydanın da 'İşimi geri istiyorum' sloganıyla eylem yapmak üzere pankart asıp basın açıklaması yapmak istedi. Daha önceden olay yerinde tedbir alan polis ekipleri, izinsiz olduğu gerekçesiyle eyleme müdahalede bulundu.
KESK üyeleri eylemde ısrar edince, polisin müdahalesiyle grup ekip araçlarına alınarak emniyete götürüldü. Konu ile ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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Anahtar Kelimeler:
Izinsiz GösteriKanun Hükmünde KararnameKHK
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