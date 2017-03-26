İzinsiz gösteri yapmak isteyen grup gözaltına alındı

OLAĞANÜSTÜ Hal (OHAL) kapsamında çıkarılan KHK'larla kamu görevinden ihraç edilen KESK üyesi bir grup, Aydın Kent Meydanın da 'İşimi geri istiyorum' sloganıyla eylem yapmak üzere pankart asıp basın açıklaması yapmak istedi. Daha önceden olay yerinde tedbir alan polis ekipleri, izinsiz olduğu gerekçesiyle eyleme müdahalede bulundu.

KESK üyeleri eylemde ısrar edince, polisin müdahalesiyle grup ekip araçlarına alınarak emniyete götürüldü. Konu ile ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.