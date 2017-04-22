İtfaiye ekiplerinin araçları soyuldu

OLAY, Seyhan İlçesi Pınar Mahallesi’nde bulunan Hafız Mehmet İlmiş Sitesi’nin otoparkında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sitenin kapalı otoparkında patlama olduğu ve yangın çıktığı üzerine apartman sakinleri itfaiye ekiplerine durumu bildirdi. İtfaiye görevlileri, otoparktan çıkan yoğun duman sebebiyle oksijen tüpü takıp otoparkın darabasını kırarak alevlere müdahale etti. Apartmanda bulunan kişiler ise araçlarını site dışına çıkarttı. Kapalı otoparkta meydana gelen yangın sebebiyle, 14 katlı bina’da mahsur kalan iki kadın ve iki çocuk ise itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yangının tamamen söndürülmesinin ardından otomobilin kullanılamaz hale geldiği öğrenildi.

İtfaiye yetkilileri, yaptıkları ilk çalışma ardından, patlama yaşanmadığını ve yangının otomobilin elektrik aksamından çıktığını tespit etti.

‘Yangına müdahale eden itfaiye aracı soyuldu’

İtfaiye ekipleri, kapalı otoparkta meydana gelen yangından, canlarını hiçe sayarak yangının büyümesini önlemeye çalıştığı sırada, durumu fırsat bilen kimliği belirsiz hırsız, itfaiye aracında bulunan teyp’i çaldı. Durumu fark eden itfaiye yetkilileri durumu polise bildirdi.

Polis, teyp’i çalan hırsızı yakalamak için soruşturma başlattı.