Galeriler Videolar Yazarlar E-Gazete
Antalya 10°
Parçalı az bulutlu
GÜNDEM ASAYİŞ BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ ANTALYA ANKET PORTAKAL ALANYA HAVA DURUMU
BIST
77887
ALTIN
130.917
DOLAR
3.5178
STERLIN
4.3347
EURO
3.7082
Gebelik hesaplama nasıl yapılır
Gebelik hesaplama nasıl yapılır
Twitter'a 'düzelt butonu' geliyor
Twitter'a 'düzelt butonu' geliyor
Yılbaşında bu uyarılara dikkat!
Yılbaşında bu uyarılara dikkat!
Her mutsuzluk depresyon değildir
Her mutsuzluk depresyon değildir
banner416
Flaş Haber
Kavgada kan aktı: 1 ölü
Kapat

İşyerinin deposunda bıçakla öldürüldü

Tekirdağ'ın Çorlu İlçesi'nde, nalbur 30 yaşındaki Ümit Güler, işyerinin deposunda bıçakla öldürülmüş bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, Güler'e ait otomobilin de çalındığını tespit etti

İşyerinin deposunda bıçakla öldürüldü

Tekirdağ'ın Çorlu İlçesi'nde, nalbur 30 yaşındaki Ümit Güler, işyerinin deposunda bıçakla öldürülmüş bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, Güler'e ait otomobilin de çalındığını tespit etti

30 Aralık 2016 Cuma 15:22
İşyerinin deposunda bıçakla öldürüldü
banner404

İDRİS Güler, bugün öğlen saatlerinde, Havuzlar Mahallesi, İsmetpaşa Bulvarı üzerinde nalbur dükkanı işleten Ümit Güler'i ziyarete gitti. Oğlunu işyeri içerisinde göremeyince depoya bakan İdris Güler, oğlunu kanlar içinde hareketsiz halde buldu. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri Ümit Güler'in bıçaklanarak öldürüldüğünü belirledi. Polis ekiplerince yapılan incelemede Ümit Güler'in otomobilinin de çalındığı tespit edildi. Savcılık ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından Ümit Güler'in cesedi otopsi için Çorlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

banner355
Anahtar Kelimeler:
TekirdağÇorluİdris GülerİsmetpaşaHavuzlar Mahallesi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kavgada kan aktı: 1 ölü
Kavgada kan aktı: 1 ölü
Kamyonetin çarptığı 8 çocuk annesi öldü
Kamyonetin çarptığı 8 çocuk annesi öldü
Vahşi cinayet 3 yıl sonra ortaya çıktı
Vahşi cinayet 3 yıl sonra ortaya çıktı

banner418

banner407

banner397

English Russian

banner419

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2016 - Tüm hakları saklıdır.
    Yeni Alanya Gazetesi. ALANYANIN HABER SİTESİ, DİM MEDYA, ALANYA NEWS.

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 513 17 55

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Pro Medya Web Professionals