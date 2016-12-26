İşte terörün yeni kabusu

Başbakan Yıldırım, ''Ülkemize içeride ve dışarıda zarar vermeye çalışan bu terör örgütleri, onların sırtını sıvazlayanlar, şunu iyi bilsinler ki eğer 15 Temmuz’dan ders almadıysanız daha da beterini görürsünüz'' dedi