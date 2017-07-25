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İşte o takımın kombineleri

Samsunspor'da kombine fiyatları kale arkaları 200, maraton 300, VIP 500 olarak açıklandı

İşte o takımın kombineleri

Samsunspor'da kombine fiyatları kale arkaları 200, maraton 300, VIP 500 olarak açıklandı

25 Temmuz 2017 Salı 19:50
İşte o takımın kombineleri
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SAMSUNSPOR Başkan Yardımcısı Rüştü Araboğlu ve Samsunspor Genel Sekreteri İbrahim Çevik, kombine fiyatlarını açıklayarak taraftardan destek istedi. Kombine fiyatlarını açıklayan İbrahim Çevik, "Doğu tribünü dediğimiz şu anki maraton tribünümüz. Batı tribünü protokolün olduğu tribün. Kuzey tribünü deniz tarafı. Güney tribünü ise Tekkeköy tarafı. Tribünleri; doğu, batı, kuzey ve güney olarak taraftarın anlaması için tarif amaçlı adlandırdık. Bilet satışları için eski stadımızdaki bilet satış gişeleri yeni stadımıza taşınıyor. Orası şu an kullanılamıyor. Yabancılar Pazarı Samsunspor Storemuzdan, 56'lardaki storemuzdan, Passolig'in web sitesinden, kolay ve internet çağrı merkezlerinden satışlar başlamış durumda" dedi.

Çevik: "Kombinelerde karta taksit imkanı da var"

Kombine fiyatlarına değinen Çevik, "VIP B 500 TL, maraton (doğu tribünü) 300 TL, kale arkası (kuzey-güney) 200 TL olarak kombine fiyatlarımız belirledik. Bu seneye özel 'aile tribünü' uygulaması yapıyoruz. Kombineleri şuan satışa çıkmadı. Satışlar kulüpten yapılacak. Buranın da fiyatı 400 TL olarak belirlendi. Kombinelerde karta taksit imkanı da var. Tek bir kişiye satış olmayacak. Kombinesinin alan eşi ve çocuğuyla alsın istiyoruz. Bu konuyla ilgili Passolig'le görüşmelerimiz devam ediyor. Kombine fiyatlarını değerlendirirken kulübe destek olarak değerlendirilmesini istiyoruz. Biz burada ciddi bir kombine satarak kulübe katkı sağlanmasını istiyoruz" dedi.

Araboğlu: "Gelir, Samsunspor'un borçlarında kullanılacak"

Kombine fiyatlarını başka takımların kombine fiyatlarıyla karşılaştırılmaması gerektiğini belirten Samsunspor Başkan Yardımcısı Rüştü Araboğlu, "Çünkü bizim şöyle bir özelliğimiz var. Samsun bir futbol kentidir. Bizim seyircimiz Samsunspor Kulübü'nü seviyor. Bu değerlere sahip bir izleyici kitlesi için kombine fiyatlarının yüksek olmadığını düşünüyoruz. Bu rakamı 17 maça böldüğümüzde ise çok düşük rakamlar yapıyor. Stadımız çok büyük bir stat. Bu statta elde edilecek kombine gelir, Samsunspor'un borçlarında kullanılacak. Biz taraftarımızdan karşılıksız bir şey istemiyoruz. Biz kendi payımıza düşeni yapmaya çalışıyoruz. Taraftarımızdan bir yıl için kombine katkısı bekliyoruz" diye konuştu.

"Valdemiro'ya olan borcumuzu ödedik"

Kulübün borçlarının ödenmesinde yöneticilerin de elinden gelen katkıyı verdiğini belirten Araboğlu, "Burada amaç kulübü borçlandırarak borç ödemek değil. Biz kulübün borçlarını oluşturduğumuz kaynaklarla ödemek çabasındayız. En son Valdomiro dosyasını kapattık. Bunun için 500 bin euro ödedik. En son taksiti bu ay içerisinde ödedik. Fink'e olan borcumuz belli bir seviyeye indi. Bahia'ya olan 1 milyon 700 bin euro borcumuz belli bir seviyeye indi. Bunlar bizim yapmamız gereken işler. Çok sıkıntı çekiyoruz ama eskiden gelen ve mevcut borçlarımızı ödüyoruz" şeklinde konuştu.

"Kombineni al Samsunspor'a sahip çık"

Büyük bir kombine satışı beklediklerini söyleyen Araboğlu, "20 bin kombine satışı hedefliyoruz. Burası Samsun. Samsunspor'dan bahsediyoruz. Bu kulübün Passolig sayısı 40 bin. Passolig sayısı 40 bin olan bir futbol takımının 20 bin kombinesi olması hayal değil. Bu yıl hedefimiz var. Güzel bir stadımız var. Taraftarımızın desteğine ihtiyacımız var. Samsunspor taraftarına şunu söylüyoruz 'kombineni al Samsunspor'a sahip çık" ifadelerini kullandı.  

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Son Güncelleme: 25.07.2017 19:59
Anahtar Kelimeler:
Kombine Fiyatları
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