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İşte düşen Rus uçağından ilk fotoğraflar!

İçindeki 92 kişiyle Pazar sabahı düşen Rus uçağının karakutusuna iki gün sonra Karadeniz'in dibinde ulaşıldı. Karakutu incelenmek üzere başkent Moskova'ya gönderilecek

İşte düşen Rus uçağından ilk fotoğraflar!
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GECE saatlerinde sudan çıkarılan uçağın gövdesinin fotoğrafları, dünya ile paylaşıldı.
Rusya Savunma Bakanlığı, içindeki 92 kişiyle Pazar günü düşen Rus uçağının ilk karakutusunun Karadeniz'de bulunduğunu duyurdu. Açıklamaya göre, karakutu kıyıdan 1600 metre uzaklıkta denizin 17 metre derinliğinde tespit edildi.
Karakutu incelenmek üzere en kısa sürede başkent Moskova'ya gönderilecek. Tüm uçuş bilgilerinin saklandığı karakutudan çıkacak bilgiler, uçağın neden düştüğünü aydınlatacak.
Gece saatlerinde sudan çıkarılan uçağın gövdesinin fotoğrafları, Rusya Acil Durumlar Bakanlığı tarafından dünya ile paylaşıldı.
Rus medyası, uçaktaki iki kişinin kimliğinin tespit edildiğini yazıyor. Kimlikleri belirlenenler pilot Roman Volkov ile Savunma Bakanlığı Kültür Dairesi Başkanı Asistanı Oksana Batrudinova.

TÜM UÇUŞLAR ASKIDA
Interfax haber ajansı ise, Moskova yönetiminin ikinci bir emre kadar ülkedeki tüm TU-154'lerin uçuşlarını askıya aldığını son dakika haberi olarak geçti.
Rusya Savunma Bakanlığı, içindeki 92 kişiyle Pazar günü düşen Rus uçağının ilk karakutusunun Karadeniz'de bulunduğunu duyurdu. Açıklamaya göre, karakutu kıyıdan 1600 metre uzaklıkta denizin 17 metre derinliğinde tespit edildi.
Karakutu incelenmek üzere en kısa sürede başkent Moskova'ya gönderilecek. Tüm uçuş bilgilerinin saklandığı karakutudan çıkacak bilgiler, uçağın neden düştüğünü aydınlatacak.
Gece saatlerinde sudan çıkarılan uçağın gövdesinin fotoğrafları, Rusya Acil Durumlar Bakanlığı tarafından dünya ile paylaşıldı.
Rus medyası, uçaktaki iki kişinin kimliğinin tespit edildiğini yazıyor. Kimlikleri belirlenenler pilot Roman Volkov ile Savunma Bakanlığı Kültür Dairesi Başkanı Asistanı Oksana Batrudinova.

TÜM UÇUŞLAR ASKIDA
Interfax haber ajansı ise, Moskova yönetiminin ikinci bir emre kadar ülkedeki tüm TU-154'lerin uçuşlarını askıya aldığını son dakika haberi olarak geçti.
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Etiketler; #Rusya #uçak #kaza #Tupolev Tu-154 #kara kutu #Suriye #LAZKİYE #Soçi #Hmeymim #Kızıl Ordu Korosu #son dakika #son dakika haberleri #haberler #ordu #Karadeniz
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