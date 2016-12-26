banner428
banner405

İstasyonu yakınındaki yangın paniğe neden oldu

Yenikapı Marmaray İstasyonunun yanında yer alan Alboyacılar sokakta boş halde bulunan ahşap bir ev yandı. Yangının diğer evlere sıçramaması için itfaiye ekipleri büyük çaba gösterdi

İstasyonu yakınındaki yangın paniğe neden oldu
banner404
YENİKAPI Marmaray İstasyonu’na olduğu bölgede boş bir binada henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı. 3 katlı boş binanın 3. katını saran alevlerin diğer binalara sıçraması tehlikesine karşı hızla hareket eden itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Alboyacılar sokağı sakinleri yangının elektrik kontağından çıktığını iddia etti. Yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Yangının söndürülmesinin ardından itfaiye ekipleri binaya girerek arama yaptı. 
 
banner355
Etiketler; #İstasyonu yakınındaki yangın paniğe neden oldu #Yenikapı Marmaray İstasyonu
İlgili Galeriler
Gökbel cıvıl cıvıl
Gökbel cıvıl cıvıl
Selfie Çekmenin Ustası Kediler
Selfie Çekmenin Ustası Kediler
3 yaşında cinsiyet değiştirmek istedi
3 yaşında cinsiyet değiştirmek istedi
Gazeteciler baskıya karşı yürüyor
Gazeteciler baskıya karşı yürüyor
Önceki Haber
TSK: 2 terörist ölü ele geçirildi
Sonraki Haber
Polisi alarma geçiren otomobil!
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.