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İsrail'in 'Osmanlı bitti' çıkışına Türkiye'den sert yanıt

İsrail'in "Osmanlı günleri bitti" açıklamasına Dışişleri Bakanlığı'ndan sert tepki: İsrailli sözcünün haddini bilmez açıklamasını kınıyoruz

İsrail'in 'Osmanlı bitti' çıkışına Türkiye'den sert yanıt

İsrail'in "Osmanlı günleri bitti" açıklamasına Dışişleri Bakanlığı'ndan sert tepki: İsrailli sözcünün haddini bilmez açıklamasını kınıyoruz

26 Temmuz 2017 Çarşamba 12:50
İsrail'in 'Osmanlı bitti' çıkışına Türkiye'den sert yanıt
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İSRAİL'İN ''Osmanlı günleri bitti'' şeklinde yapılan açıklamasına  Dışişleri Bakanlığı'ndan sert yanıt geldi.  Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü  Hüseyin Müftüoğlu, ''Osmanlı döneminde sergilenen benzersiz hoşgörüyü en iyi Musevilerin bilmesi ve takdir etmesi beklenir.'' açıklamasında bulundu.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında şu ifadelere yer verildi: "Sayın Cumhurbaşkanımızın Harem-i Şerif'teki son gelişmeler hakkında ifade ettikleri hususlara ilişkin olarak  İsrail  Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü tarafından yapılan haddini bilmez açıklamayı kınıyoruz.

''MUSEVİLERİN İNANÇ VE İBADET ÖZGÜRLÜKLERİ GÜVENCEMİZ ALTINDA''

Osmanlı döneminde Filistin'de farklı dinlere ve mezheplere mensup cemaatler yüzyıllarca barış içinde birlikte yaşamış ve ibadetlerini özgürce yerine getirmiştir. Bu bağlamda, Osmanlı döneminde sergilenen benzersiz hoşgörüyü en iyi Musevilerin bilmesi ve takdir etmesi beklenir.
Bugün de Türkiye Cumhuriyeti'nde Musevilerin inanç ve ibadet özgürlükleri devletimizin güvencesi altındadır.

Tüm Müslümanlar için en kutsal üçüncü mekan olan Harem-i Şerif bütün İslam Âleminin en öncelikli konularının başında yer almaktadır.

''İBADET ÖZGÜRLÜĞÜNÜN ÖNÜNDEKİ ENGELLER KALDIRILMALI''

Doğu Kudüs, Batı Şeria ve Gazze'de süregiden  İsrail işgali 50. yılını doldurmuşken Doğu Kudüs'ün işgal altında olduğu gerçeğini örtbas etmeye çalışmanın bölgede barış ve istikrarın sağlanmasına ve Filistin-İsrail ihtilafının çözülmesine faydası olmayacağı açıktır.

İsrail'e düşen sorumluluk, biran önce aklıselimi hâkim kılıp, Harem-i Şerif'te statükoya dönmek ve ibadet özgürlüğünün önündeki engelleri tümüyle kaldırmaktır."

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