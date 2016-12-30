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'Islak imza'da soruşturma tamamlandı

Ergenekon davasının en önemli delilleri arasında olan İrtica İle Mücadele Eylem Planı için "Gerçek" raporu veren 7 uzmanın ve eski Adli Tıp Kurumu Başkanı Haluk İnce’nin de arasında olduğu 15’i tutuklu 18 sanık hakkındaki soruşturma tamamlandı. Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ ve CHP Milletvekili Dursun Çiçek de iddianamede müşteki olarak yer aldı

'Islak imza'da soruşturma tamamlandı

Ergenekon davasının en önemli delilleri arasında olan İrtica İle Mücadele Eylem Planı için "Gerçek" raporu veren 7 uzmanın ve eski Adli Tıp Kurumu Başkanı Haluk İnce’nin de arasında olduğu 15’i tutuklu 18 sanık hakkındaki soruşturma tamamlandı. Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ ve CHP Milletvekili Dursun Çiçek de iddianamede müşteki olarak yer aldı

30 Aralık 2016 Cuma 18:43
'Islak imza'da soruşturma tamamlandı
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ERGENEKON davasının en tartışmalı delillerinden biri İrtica ile Mücadele Eylem Planı'ydı. Ergenekon sanığı Avukat Serdar Öztürk'ün ofisindeki aramalarda bulunan belgenin altında şu an CHP Milletvekili olan emekli Albay Dursun Çiçek'in imzası vardı. Dursun Çiçek tarafından hazırlandığı ve imzalandığı iddia edilen belgede, Ak Parti ve Gülen cemaatine yönelik 'komplo ve yıpratma planları' ile Ak Partili bazı isimlere yönelik kara propaganda talimatları yer alıyordu. Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'un 'Kağıt parçası' olarak nitelendirdiği belgedeki imza için Adli Tıp Kurumu 5 Şubat 2010 günü, 4'e karşı 7 oyla "Dursun Çiçek'e aittir" raporu verdi. Çiçek bu raporla tutuklandı ve ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Orduya kumpas kurulduğu iddialarından sonra her şey değişti. Genelkurmay Başkanlığı'nın bulunduğu suç duyurusu ile başlayan "Ergenekon kumpas" soruşturması çerçevesinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı İrtica ile Mücadele Eylem Planı da incelemeye alındı.

“GERÇEĞE AYKIRI BİLİRKİŞİLİK YAPMA” SUÇU

Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütüle soruşturma bugün tamamlandı. İrticayla Mücadele Eylem Planı’nın altındaki imzaya “Gerçek” raporu veren 7 uzmanın ve eski Adli Tıp Kurumu Başkanı Haluk İnce’nin bulunduğu 15’i tutuklu 18 şüpheli hakkında iddianame düzenlendi.

BAŞBUĞ MÜŞTEKİ

Hazırlanan 141 sayfalık iddianamede şüphelilerin; “terör örgütüne üye olmak” ve “gerçeğe aykırı bilirkişilik veya tercümanlık yapmak” suçlarından cezalandırılması istendi. Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ, CHP Milletvekili Dursun Çiçek ve avukat Serdar Öztürk de iddianamede müşteki olarak yer aldı.

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Anahtar Kelimeler:
ErgenekonAdli Tıp Kurumu Başkanı Haluk İnce
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