Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 19°
Parçalı bulutlu
GÜNDEM ASAYİŞ BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ YAŞAM TÜRKİYE DÜNYA ANTALYA ALANYA ANKET ADVERTORİAL ÇEVRE GENEL
BIST
92520
ALTIN
150.334
DOLAR
3.6422
STERLIN
4.6636
EURO
3.8956
Haberini; çek gönder. İsminle yayınlayalım!
Dikkat! Eğer telefonunuz çalınırsa...
Dikkat! Eğer telefonunuz çalınırsa...
Ağız kokusu olanlar dikkat!
Ağız kokusu olanlar dikkat!
Hepatit B hastalığı tarih oluyor
Hepatit B hastalığı tarih oluyor

Işkın toplarken uçurumdan düşerek yaralandı

Elazığ'da kardeşi ve bir yakınıyla ışkın otu toplarken uçurumdan düşerek yaralanan kişi, 5 saat sonra kurtarılabildi

Işkın toplarken uçurumdan düşerek yaralandı

Elazığ'da kardeşi ve bir yakınıyla ışkın otu toplarken uçurumdan düşerek yaralanan kişi, 5 saat sonra kurtarılabildi

21 Nisan 2017 Cuma 08:10
Işkın toplarken uçurumdan düşerek yaralandı
banner404

ALINAN bilgiye göre, kent merkezinde yaşayan Ömer Saraç (60), kardeşi Zafer Saraç ve yakını Selamettin Ataş ile ışkın toplamak için merkeze bağlı Beşoluk köyü Bük mezrasına gitti.
Engebeli bir araziye çıkan üç kişiden Ömer Saraç, bir anda dengesini yitirerek uçurumdan düştü. Yaralanan Saraç'ı bulunduğu yerden çıkaramayan kardeşi ile Ataş, köylülere ve jandarmaya durumu bildirdi.
Bunun üzerine olay yerine Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ve jandarma görevlileri sevk edildi.
Köylülerin yardımıyla 5 saat süren çalışma sonucu kurtarılan Saraç, yolda bekletilen ambulansa kadar sedyeyle taşındı.
Ömer Saraç, daha sonra sağlık ekiplerince Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Selamettin Ataş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ömer Saraç'ın dereye doğru gittiğini ve buradan çıkmadığını söyledi.
Ona ulaşamayınca yardım çağrısında bulunduklarını belirten Ataş, "Gittik jandarmaya haber verdik, tekrar geldik. Lamba verdiler, gittik derede kendisini bulduk. Ondan sonra haber verdik, AFAD geldi, jandarma geldi. O çalıların içinde takılmış, orada düşmüş kalmış. Uçurum dedik, helikopter çağıralım dedik. Helikopter bile oradan alamazdı. Sedyeyle, insan gücüyle sırtlandık, aldık geldik." diye konuştu.
 

banner355
Anahtar Kelimeler:
Elazığ
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
El yazması Tevrat bulundu
El yazması Tevrat bulundu
Feci kaza: 1 ölü, 4 yaralı
Feci kaza: 1 ölü, 4 yaralı
Adliye çalışanları rahatladı! Yakalandı
Adliye çalışanları rahatladı! Yakalandı

banner452

banner418

banner407

banner449

English Russian

banner419

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Yeni Alanya Gazetesi. ALANYANIN HABER SİTESİ, DİM MEDYA, ALANYA NEWS.

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 513 17 55

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Pro Medya Web Professionals