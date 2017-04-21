Işkın toplarken uçurumdan düşerek yaralandı

ALINAN bilgiye göre, kent merkezinde yaşayan Ömer Saraç (60), kardeşi Zafer Saraç ve yakını Selamettin Ataş ile ışkın toplamak için merkeze bağlı Beşoluk köyü Bük mezrasına gitti.

Engebeli bir araziye çıkan üç kişiden Ömer Saraç, bir anda dengesini yitirerek uçurumdan düştü. Yaralanan Saraç'ı bulunduğu yerden çıkaramayan kardeşi ile Ataş, köylülere ve jandarmaya durumu bildirdi.

Bunun üzerine olay yerine Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ve jandarma görevlileri sevk edildi.

Köylülerin yardımıyla 5 saat süren çalışma sonucu kurtarılan Saraç, yolda bekletilen ambulansa kadar sedyeyle taşındı.

Ömer Saraç, daha sonra sağlık ekiplerince Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Selamettin Ataş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ömer Saraç'ın dereye doğru gittiğini ve buradan çıkmadığını söyledi.

Ona ulaşamayınca yardım çağrısında bulunduklarını belirten Ataş, "Gittik jandarmaya haber verdik, tekrar geldik. Lamba verdiler, gittik derede kendisini bulduk. Ondan sonra haber verdik, AFAD geldi, jandarma geldi. O çalıların içinde takılmış, orada düşmüş kalmış. Uçurum dedik, helikopter çağıralım dedik. Helikopter bile oradan alamazdı. Sedyeyle, insan gücüyle sırtlandık, aldık geldik." diye konuştu.

