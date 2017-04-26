Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 23°
açık
GÜNDEM ASAYİŞ BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ YAŞAM TÜRKİYE DÜNYA ANTALYA ALANYA ANKET ADVERTORİAL ÇEVRE GENEL
BIST
94592
ALTIN
146.013
DOLAR
3.5908
STERLIN
4.6055
EURO
3.9193
Haberini; çek gönder. İsminle yayınlayalım!
Peynir ye, karaciğer kanserine yakalanma
Peynir ye, karaciğer kanserine yakalanma
26 Nisan 2017 Çarşamba - Günlük Burç Yorumu
26 Nisan Günlük Burç Yorumu
Görme engellilere özel gözlük!
Görme engellilere özel gözlük!

İSKİ kazısından 1500 yıllık kilise çıktı

Beylerbeyi'nde İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yapılan altyapı çalışmaları sırasında, bin 500 yıllık geçmişe dayandığı ileri sürülen tarihi kiliseye ait kalıntılar çıktı. Kilisenin duvarları ve oda kısımları net olarak görülürken, esnaf çalışmaların uzun süredir yapılmamasından dolayı işlerinin etkilendiğini söyledi

İSKİ kazısından 1500 yıllık kilise çıktı

Beylerbeyi'nde İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yapılan altyapı çalışmaları sırasında, bin 500 yıllık geçmişe dayandığı ileri sürülen tarihi kiliseye ait kalıntılar çıktı. Kilisenin duvarları ve oda kısımları net olarak görülürken, esnaf çalışmaların uzun süredir yapılmamasından dolayı işlerinin etkilendiğini söyledi

26 Nisan 2017 Çarşamba 10:42
İSKİ kazısından 1500 yıllık kilise çıktı
banner404

ÜSKÜDAR Beylerbeyi’nde İSKİ’nin yaptığı atık su arıtma tesisine aktarma yapacak olan şaftın çalışması sırasında yapılan kazıda, tarihi eser parçaları gün yüzüne çıktı. Yaklaşık 6 ay önce yaşanan bu gelişme üzerine müze görevlileri aranarak durumdan haberdar edildi. Üzerindeki motifleri ile bin 500 yıllık geçmişe sahip olduğu tespit edilen sütun, arkeoloji müzesinin görevlilerine teslim edildi. Bahse konu kazının yapıldığı yerde ise tarihi bir kilisenin olduğu sanılıyor. İhlas Haber Ajansı kazı alanına inerek bin 500 yıllık olduğu sanılan kiliseyi yakından görüntüledi. Görüntülerde kilisenin oda bölümleri ve duvarları net olarak görülebiliyor.Çevre esnafı ise kazı çalışmalarının tamamlanamamasından dolayı şikayetçi.
 
Belirsizlik esnafı bezdirdi
 
Kazı çalışmalarının işlerini yarı yarıya düşürdüğünü söyleyen Esnaf Selim Altın, “Buraya Atık Su çalışması diye başladılar ve 2 ay içerisinde biteceğini söylediler. Burada yolu kapattılar, esnaf iş yapamıyor, kirasını ödeyemiyor, mağdur durumda. Ben çıkanı görmedim fakat bir taş çıktığını söylediler. İşlerimizi yarı yarıya etkiledi bu durum. Üsküdar yönünden de Çengelköy yönünden de gelen araçlar dükkanımıza gelemiyor. Esnaflar olarak mağdur durumdayız” dedi.
  
“45 gün sonra kapanacak dediler, hala bir çalışma yok”
 
Beylerbeyi’nde yaşayan Mehmet Doğan, “6 ay önce kazılar başladı. 2’inci ayda çöpe atılmış şekilde bir taş bulundu. Biz bu taşı yıkayıp temizledik. Daha sonra arkeologlar da gelip incelediğinde bin 500 yıllık bir taş olduğu ortaya çıktı. Bu taşın Ayasofya ile aynı yaşta olduğu söylendi. O günden bugüne kadar da bekliyoruz. İstanbul Arkeoloji Müzesi’ni aradık bu konuda yardımcı olmaları için. Taş temizlendikten sonra ortaya çıktı değerli olduğu. 45 gün içerisinde bu alanın kapatılacağı söylendi. Ancak 45 günü geçti, herhangi bir çalışma yok” dedi.

banner355
Anahtar Kelimeler:
BeylerbeyiİSKİ Kazısı1500 Yıllık Kilise
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Balık ayran mı öldürdü?
Balık ayran mı öldürdü?
Helikopter destekli uyuşturucu operasyonu
Helikopter destekli uyuşturucu operasyonu
Uçakta ortalık karıştı!
Uçakta ortalık karıştı!

banner452

banner418

banner407

banner449

English Russian

banner419

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Yeni Alanya Gazetesi. ALANYANIN HABER SİTESİ, DİM MEDYA, ALANYA NEWS.

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 513 17 55

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Pro Medya Web Professionals