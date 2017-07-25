IŞİD'liler turuncu tulumlarla kurşuna dizildi! Olay görüntüler...

ÇALKANTILI yıllar geçiren ve siyasi istikrarın bulunmadığı Libya'da, ele geçirilen IŞİD teröristleri sahilde kurşuna dizildi.Terör örgütünün infazlarını hatırlatan görüntülerde, turuncu renkte tulum giydirilmiş IŞİD militanları diz çökmüş halde görünüyor.Bir Libya askeri elindeki bir kağıttan infaz kararını okuyor, peşinden askerler ilk sıradaki altı IŞİD'liye arkalarından ateş açıyor. okuyan Libya askerinin Libya askerleri ise gözleri bağlı ve dört sıra halindeki militanlara arkalarından ateş ediyor.17 Temmuz'da kaydedilen görüntülerde, ilk sıradakilerin ardından diğer sıralarda duranlar da peş peşe yere düşüyor. Videoda ikinci sıradaki bir mahkum kendini yere atıyor ancak infaz mangasındaki asker onu yerden kaldırıp kurşun sıkıyor.Yerel medya, infazların arkasında Libya'daki Haftar güçlerinin olduğunu bildiriyor. Emekli tümgeneral Halife Hafter, Mayıs 2014'ten bu yana Libya'da güç mücadelesi veriyor. Ordu ve orduya destek veren gruplarla çatışmayla başlayan süreç, daha sonra doğrudan hükümeti hedef aldı.Kanlı terör örgütü IŞİD, geçmişte elindeki tutsakları benzer şekilde öldürmüş ve görüntüler dünyada infiale yol açmıştı.Reuters haber ajansı, Akdeniz kıyısındaki Misrata'da öldürülen IŞİD'lilerin tutulduğu morgun fotoğraflarını hafta sonu servis etmişti. Morgda çok sayıda ceset bulunuyor.Teröristlerin kalesi Sirte geçen yıl düştüLibya'daki kalesi Sirte'yi geçen yıl kaybeden terör örgütü IŞİD, parçalanmış siyasi yapıya rağmen yeniden ayağa kalkamadı.IŞİD 2016'da elindeki toprakların dörtte birini yitirdi, bu yılki kayıplarla birlikte bu oran neredeyse yarıya yaklaştı. 2014'ten bu yana Irak'ta kaybettiği alan ise yüzde 65'in üstünde.265 gün süren bir savaşın ardından elinde tuttuğu en büyük kent Musul'dan kökü kazınan katil sürüsü, halihazırda fiili başkent ilan ettiği Rakka'da da kuşatma altında.Örgütün Ortadoğu'nun batısındaki en büyük merkezi El Bab ise, Türkiye'nin sınır ötesi Fırat Kalkanı Harekâtı'yla 23 Şubat tarihinde geri alındı.5 kıta, 30'u aşkın ülkeIŞİD, Mayıs ayından bu yana İngiltere Manchester ve Londra, Filipinler Mindanao, Endonezya Cakarta, Fransa Paris ve İran Tahran'da saldırı düzenledi. Bugüne kadar 30'dan fazla ülkeyi hedef alan ve sayıları 200'e yaklaşan saldırıların bazıları doğrudan örgüte üye teröristler tarafından yapıldı, bazılarında ise yerel militanlar kullanıldı.Amerikan CNN International'ın Şubat ayında yaptığı derlemeye göre, beş kıtayı kana bulayan saldırılarda 2 binden fazla insan öldü. Irak ve Suriye'deki savaşta ölenlerin sayısı ise tam bilinmiyor. Örgütün katlettiği sivil veya askerlerin on binlerce olduğu tahmin ediliyor.