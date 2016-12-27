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İşçileri taşıyan minibüsle otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1'i ağır 9 yaralı

İzmir’in Aliağa ilçesinde, işçileri taşıyan minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1'i ağır 9 kişi yaralandı

İşçileri taşıyan minibüsle otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1'i ağır 9 yaralı
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EDİNİLEN bilgiye göre, kaza, İzmir-Çanakkale karayolunda meydana geldi. Bergama istikametinden Aliağa istikametine giden Oğuzhan F. (23) yönetimindeki 34 JC 5823 plakalı otomobil kontrolden çıktı. Önce bölünmüş yolun ortasındaki su kanalını aşan otomobil, daha sonra karşı şeride geçti. Karşı şeride geçen otomobil, önce karşıdan gelen Ayhan Uğur (37) yönetimindeki 06 ABJ 114 plakalı otomobile, ardından Menemen istikametinden gelen Şerif Yoldaş (56) idaresindeki 35 S 90261 plakalı işçi servisine çarptı.
Can pazarı yaşandı
Kazada sürücüler Oğuzhan F., Şerif Yoldaş ile yolcular Songül A. (35), Taner A. (35), İbrahim S. (32), Burhan K. (38), Halil İbrahim U. (31), Seda Ç. (22), Songül S. (40), Gürkan Yıldırım yaralandı. Çevredeki vatandaşların kazayı bildirmesi üzerine 112 Acil Servis ekipleri olay yerine sevk edildi. Kaza yerine gelen ekipler, otomobilde sıkışan yaralı sürücü Oğuzhan F.'yi otomobil içerisinden çıkardı. Yaralılar, ambulanslarla Aliağa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Durumu ağır olan yolcu Gürkan Yıldırım (36) hastaneye sevk edilirken, tüm çabalara rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Yaşanan kaza ile ilgili polis soruşturma başlattı.
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Etiketler; #İzmir #aliağa #İşçi
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