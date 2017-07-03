İşçilere roketle saldırı: 2 yaralı

HAKKARİ Valiliğinden yapılan açıklamada, bugün Şemdinli ilçesi Soğuktepe Üs Bölgesinde sondaj çalışması yapan işçilere yönelik bölücü terör örgütü mensuplarınca roketatarlı saldırı gerçekleştirildiği belirtildi. Açıklamada, “Saldırıda biri ağır olmak üzere 2 işçi yaralanmıştır. Sevk edildikleri Hakkari Devlet Hastanesinde tedavilerine başlanılmıştır. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi.
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