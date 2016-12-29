banner405

İşadamına evinin önünde silahlı saldırı

Kocaeli'nin Dilovası İlçesi'nde işadamı Mehmet Taşdemir evinin önünde silahlı saldırıya uğradı

İşadamına evinin önünde silahlı saldırı
banner404
BACAĞINDAN vurulan Mehmet Taşdemir, tedavi altına alındı.
Akaryakıt istasyonu bulunan Mehmet Taşdemir, akşam aracıyla Dilovası'nda bulunan evinin önüne geldi. Burada aracını park ederek telefonla konuşan Mehmet Taşdemir'in yanına yaklaşan kişi tabancasını çıkartarak ateş etti. Mehmet Taşdemir bacağından yaralanırken, silahlı saldırgan koşarak uzaklaştı. Yaralanan Mehmet Taşdemir 112 Acil ekibinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı Gebze Fatih Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

 
banner355
Etiketler; #İşadamına evinin önünde silahlı saldırı #kocaeli #Dilovası İlçesi #Mehmet Taşdemir
İlgili Galeriler
Gökbel cıvıl cıvıl
Gökbel cıvıl cıvıl
Selfie Çekmenin Ustası Kediler
Selfie Çekmenin Ustası Kediler
3 yaşında cinsiyet değiştirmek istedi
3 yaşında cinsiyet değiştirmek istedi
Gazeteciler baskıya karşı yürüyor
Gazeteciler baskıya karşı yürüyor
Önceki Haber
Çalışanlar dikkat! O ücrete de zam geldi
Sonraki Haber
İşadamına evinin önünde silahlı saldırı
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.