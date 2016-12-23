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İş adamlarına FETÖ operasyonu: 21 gözaltı

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ-PDY) soruşturması kapsamında Manisa’da sabah saatlerinde yapılan eş zamanlı operasyonlarla aralarında iş adamlarının da bulunduğu 21 kişi gözaltına alındı

İş adamlarına FETÖ operasyonu: 21 gözaltı
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MANİSA'DA düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda 21 kişi gözaltına alındı. Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından sabah erken saatlerde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla aralarında iş adamları ve eski kurum müdürlerinin de bulunduğu 21 kişi gözaltına alındı.
Gözaltına alınan N.D., R.Y., A.İ., E.K., B.S., HY., M.T., M.H., U.Ç., C.A., C.B.Y., F.S., A.S., N.S., A.A., Ö.Y., S.A., V.S., M.K., N.K. ve İ.U.'nun Manisa Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. 
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Etiketler; #iş adamları #FETÖ operasyonu:
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